A Terra del Sole si apre la mostra dedicata all’artista Vito Montanari

E’ stata inaugurata ieri a Terra del Sole a Palazzo Pretorio la mostra dedicata all’artista Vito Montanari, orgoglio della cittadella medicea. A illustrare la trentina di opere in esposizione, la critica d’arte Rosanna Ricci. "E’ sempre significativo ammirare la produzione di un pittore come Montanari, fra i più noti artisti del nostro territorio – le parole della nostra giornalista -. Nella mostra sono esposte anche produzioni dei primi anni ‘60 in cui si possono ammirare dipinti materici dove l’elemento oggettivo è appena percepito". Si tratta di uno dei primi periodi della produzione artistica di Montanari. "Dopo questa fase informale, Vito ha ripreso a recuperare la figura, ma non di tipo realistico: l’immagine è piena di tormento con toni surreali come lo sono i personaggi con l’elmo in testa, col volto seminascosto in armature. Altre volte Montanari ha scelto volti obesi per evidenziare inquietudini di tipo esistenziale". Nella mostra, curata da Giuliana Grilli e dal marito Ido Erani, amico e collega di lunga data di Vito, sono presenti anche piante e paesaggi, "in cui la costruzione dell’immagine lascia spazio a un’intensa liricità accentuata dall’uso attento e personale della materia e delle scelte dei colori". Negli anni, l’istrionico artista terrasolano ha usato varie forme espressive, dalla pittura alla scultura, mai in antitesi e sempre tese a evidenziare situazioni emozionali.

"La sua ricerca non è stata mai superficiale, ma ha segnato un percorso di notevole caratura. I quadri sono lo specchio di un artista che ha conosciuto a fondo il mestiere pittorico e, contemporaneamente, lo ha personalizzato attraverso una sensibilità onirico-fantastica". Al taglio del nastro è intervenuto il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. "Credo sia importante esprimere sincera gratitudine, a nome della nostra comunità, per i numerosi segni che il maestro Montanari ha voluto lasciarci durante i periodi migliori del suo percorso personale e artistico – ha dichiarato il primo cittadino -. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida mostra che intende omaggiare la poetica pittorica e l’inesauribile creatività dell’artista". L’esposizione si può visitare tutti giorni dalle 10-12 e dalle 15-18.

Francesca Miccoli