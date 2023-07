A Terra del Sole si riscopre la chiesa di Santa Maria di Ciola

Prosegue questa sera a Terra del Sole l’edizione estiva di ‘Tesori aperti - arte sacra e note d’autore’, rassegna di visite guidate gratuite promossa dal consorzio Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Un’iniziativa volta a consentire la scoperta, o la riscoperta, di edifici di culto del territorio che risultano spesso inaccessibili. Alle 20.30 si potrà ammirare la piccola chiesa di Santa Maria di Ciola (Via Ciola, 44), sita ai piedi di Montepoggiolo, ma assai più antica della rocca che la sovrasta. Probabilmente già esistente nel dodicesimo secolo, le sue origini sono sicuramente collegate alla nascita dell’insediamento rurale di cui costituiva la parrocchiale; per lungo tempo fu unita, con alterne vicende, alla chiesa di Domiziano, sino a quando, quest’ultima, ormai in rovina, nel 1763, venne dichiarata irrecuperabile con decreto vescovile e Ciola ne acquisì i beni. Dopo la visita sarà possibile degustare i vini della Tenuta Pennita, azienda di eccellenza del nostro territorio (degustazione a pagamento). Per prenotazioni, tel. 0543.769631 – cell. wa 350.519397.