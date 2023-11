A Tredozio i bartolacci sono pronti

Si svolgerà oggi a Tredozio la 37esima Sagra del Bartolaccio, organizzata dalla Pro loco, col patrocinio del Comune. Le iniziative si svolgeranno nel campo sportivo, a causa del centro storico ancora zona rossa terremotata. Alle 11 apriranno gli stand gastronomici della Pro loco per gustare il bartolaccio, ma anche altri piatti tipici, come la polenta col cinghiale, la paciarèla e i dolci a base di castagne. Saranno presenti bancarelle di artigianato locale, gli Alpini con le caldarroste e il vin brulè, artisti di strada e musica dal vivo. Attorno agli stand per la preparazione, la cottura e la vendita dei bartolacci, sono stati sistemati dei tendoni con 300-400 posti a sedere per il pranzo al coperto in caso di maltempo. I volontari della Pro loco hanno preparato una decina di quintali di patate lessate da condire al momento con pancetta, parmigiano ben stagionato, pepe, sale e spezie, per sfornare circa 3mila bartolacci. Domenica 12 si terrà il bis.

Quinto Cappelli