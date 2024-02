A tutto gas in tangenziale: patente sospesa

Indentificati dalla polizia stradale cinque automobilisti per la violazione dei limiti di velocità nella tangenziale est di Forlì; in particola grazie al Trucam (che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità), le pattuglie hanno fermato un 43enne sorpreso a 145 km all’ora (il limite è 90). Per l’uomo è scattata una multa da oltre 500 euro e il taglio di 6 punti dalla patente, subito ritirata per l’invio in prefettura, chiamata ora a sospenderla per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi.