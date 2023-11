A tutto jazz con Scofield Trio

Domani avrà inizio la lunga sequenza di concerti della Quinta edizione di Jazz a Forlì - musica per libere menti: alle 21.15 sul palco del Naima Club, lo storico locale di Via Somalia, saliranno l’energia e la poliedrica esperienza del John Scofield Trio featuring Vicente Archer e Bill Stewart, il cui ultimo album è ’Uncle John’s Band’.

La cifra artistica di John Scofield (foto) si impernia su una profonda matrice blues, con un fraseggio di ampio respiro, dinamico: sulla tastiera della sua chitarra si fondono l’improvvisazione jazzistica, il groove, la fantasia dei riff e il gusto per la fusion: uno stile unico, personale, col sapore della contaminazione.

Archer, contrabbassista e compositore. è oggi uno dei più richiesti musicisti della sua generazione. Stewart, batterista, capace di grande intensità ritmico-sonora, pianista, si è affermato sulla scena di New York e internazionale con la band di Scofield tra il ‘90 e il ’95.

Sabato all’Istituto Musicale Masini, in una joint venture con Area Sismica per il progetto ’Note a Scuola’, alle ore 11 Edoardo Marraffa, sassofonista di ispirazione free, guiderà un’esperienza formativa sulla pratica improvvisativa senza l’uso degli spartiti con gli studenti del Canova e del Masini. L’evento è aperto al pubblico. Al Regnoli 41 (Via Regnoli, 52) prosegue la mostra ’Due occhi per un viso’ con le foto di Mirko Boscolo e Roberto Cifarelli.