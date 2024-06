A un anno dal disastro. La solidarietà non si ferma

Oltre un anno è trascorso dall’alluvione, ma non si arresta la solidarietà in favore di quelle realtà che ancora lottano per un difficile ritorno alla normalità. In occasione della rievocazione delle Mille Miglia, la competizione automobilistica disputata tra il 1927 e il 1957, il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica, presieduto da Gabriele Zelli, chiese agli artisti forlivesi Alvaro Lucchi e Davide Sarasini di realizzare due opere pittoriche da trasferire su cartolina. Attraverso le due cartoline si lasciò un ricordo dell’evento a coloro che il 13 giugno 2023 confluirono in piazza Saffi per ammirare le storiche auto che partecipavano alla manifestazione. In particolare Davide Sarasini dipinse una vettura mentre taglia il traguardo della tappa cittadina con sullo sfondo due monumenti di Forlì: la porta di Schiavonia e la statua di Icaro. Nell’opera appare inoltre la figura di Ercole Baldini. Questo quadro, accompagnato da un contributo di 500 euro devoluto dal comitato, è stato donato a Il Trenino, gruppo educativo che offre servizi per bimbi dai 6 ai 36 mesi nelle sedi di via Pelacano e di via Ghibellina: entrambe le sedi erano state notevolmente danneggiate dall’alluvione.

Si è svolta nelle scorse settimane anche la cerimonia di consegna dell’importo di 250 euro a studente (20mila in tutto) per le borse di studio che il comitato di Forlì della Bcc ravennate, forlivese e imolese ha voluto erogare per gli studenti residenti a Forlì iscritti alle scuole superiori le cui abitazioni hanno subito danni rilevanti. Su 96 alunni iscritti in graduatoria, in 80 hanno potuto beneficiare della borsa di studio.

Una delegazione del Gruppo Podistico Avis Forlì, guidata dal presidente Lorenzo Gemma, ha consegnato al comitato di quartiere dei Romiti, rappresentato da Stefano Valmori, il materiale tecnologico che è stato possibile acquistare grazie alle donazioni effettuate dai partecipanti alla manifestazione di beneficenza ‘CorriAMO i Romiti’, svolta lo scorso dicembre. Il ricavato servirà per l’acquisto di un kit multimediale per proiezioni video: computer, videoproiettore, impianto audio e telo/schermo da 150 pollici per la sala polifunzionale, distrutta nel disastro.