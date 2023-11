A Unieuro il premio di ‘Migliore Insegna’ per Elettrodomestici ed Elettronica

Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, è stata votata dai consumatori ‘Migliore Insegna 2024’ nella categoria Elettrodomestici ed Elettronica. Giunta alla sua quarta edizione, Migliore Insegna è la più grande indagine indipendente promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos, con lo scopo di misurare la connessione emotiva tra i consumatori e le insegne e permette a queste ultime di conoscere al meglio se stesse attraverso gli occhi dei clienti.

Per questo studio Ipsos ha selezionato 124 insegne, le più rilevanti a livello nazionale, realizzato 6.000 interviste sui consumatori, analizzando oltre 90 parametri di valutazione dell’esperienza raccolti in cinque macrocategorie: Offerta, Punto vendita, Servizio, Personale di vendita e Customer Experience, passando dal negozio fisico all’e-commerce e alle insegne 100% digitali. Unieuro (nella foto l’amministratore delegato Giancarlo Nicosanti) si è aggiudicata il riconoscimento, performando in tutte le cinque macrocategorie con particolare riferimento ai parametri ‘Offerta’ e ‘Punto vendita’.