A Villanova 38 esuberi. L’azienda: "Trattiamo uscite volontarie"

Nell’incontro di ieri a Venezia Mestre, Electrolux ha chiarito le ricadute occupazionali in Italia, e quindi anche a Forlì, del nuovo piano industriale di riorganizzazione. Nello stabilimento di Villanova gli esuberi sono 38.

A darne notizia sono i sindacati Fim, Fiom, Uilm. "A Porcia e a Forlì, dove è in corso il contratto di solidarietà, abbiamo un esubero fra gli operai rispettivamente di 95 e di 70 persone; la maggior parte delle eccedenze deriva dal calo dei volumi, mentre circa una decina dal nuovo piano di riorganizzazione – spiegano le sigle nella nota –. In Italia fra gli operai contiamo 199 esuberi. Fra gli impiegati, invece, abbiamo 5 esuberi a Cerreto, 5 Solaro, 30 Susegana, 73 Porcia, 13 Pordenone, 10 sales localizzati prevalentemente in provincia di Milano. Quindi in italia fra gli impiegati contiamo 174 esuberi".

Electrolux ha dato la disponibilità a escludere i licenziamenti coatti e a gestire le eccedenze "attraverso accordi di uscite incentivate e subordinate al criterio della non opposizione individuale, quindi quelle che comunemente vengono dette uscite volontarie".