A14, fermato con la droga. Nascondeva 50 panetti

Si intensifica l’attività di controllo della polizia stradale di Forlì, che negli scorsi giorni ha registrato una denuncia per porto abusivo d’armi e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera, durante un controllo lungo l’A14, all’altezza dell’area di servizio Bevano, una pattuglia della sottosezione forlivese ha fermato una vettura la cui revisione periodica risultava scaduta. Insospettiti dal nervosismo del conducente, un 37enne originario del Foggiano, i poliziotti hanno individuato una borsa termica appoggiata sul pianale posteriore sinistro, tra la seduta anteriore e lo schienale posteriore, in cui era nascosta tra diverse vivande e bevande una scatola di cartone bianco contenente tre involucri termosaldati. L’uomo è stato così accompagnato presso la caserma della sottosezione di Forlì, dove ulteriori approfondimenti della polizia scientifica della questura di Forlì hanno confermato la presenza di cinque chili di hashish, suddivisi in cinquanta panetti, che una volta sulle piazze di spaccio avrebbero potuto fruttare fino a 50mila euro. Le sostanze sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato arrestato con l’ipotesi accusatoria di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre venerdì, al mattino, durante un ordinario controllo dei documenti al casello di Faenza dell’autostrada A14, gli agenti avevano scoperto un 33enne milanese con una pistola scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza e una lama appuntita di circa 8 centimetri: è scattata così una denuncia per porto ingiustificato d’armi. A insospettire i poliziotti è stato un oggetto metallico argentato sotto uno dei sedili.

Sofia Vegezzi