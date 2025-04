A14, le chiusure notturne della settimana

Nuove chiusure sull’autostrada A14. Innanzitutto, per consentire ulteriori lavori di pavimentazione, dalle ore 22 di domani fino alle 6 di martedì sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza verso Bologna. Nell’occasione sarà chiuso anche il casello in entrata in autostrada in entrambe le direzioni. Inoltre, il casello osserverà chiusure anche per le tre notti successive, sempre a causa dei lavori per la pavimentazione:

in quelle di martedì e mercoledì sarà chiuso con orario 22-6 in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita per chi proviene da Ancona;

giovedì invece sempre dalle 22 fino alle 6 di venerdì, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia ovviamente di utilizzare la stazione di Cesena nord o quella di Faenza.