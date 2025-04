Abbandonata la Rocca? No,. Zattini sbaglia

Mi rivolgo direttamente al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: perché rovinare quello che si presentava come un momento di festa – la restituzione alla città dei giardinetti della Rocca di Ravaldino – con un discorso dai toni elettoralistici, contaminato da veleni e svarioni storici? Se le scrivo è perché ancora una volta chi ha lavorato prima dell’avvento della sua amministrazione non può che sentirsi offeso dalle sue affermazioni. Lei parla di 15 anni di completo abbandono, "un insulto alla città". Credo di poterle rinfrescare la memoria per una semplice ragione: io c’ero, lei no.

* funzionario dei servizi culturali del Comune dal 1994 al 2019