Abbattute le torri dell’acqua “vecchie e costose”: Hera demolisce i grandi serbatoi

Forlì, 31 ottobre 2023 – I serbatoi pensili degli acquedotti hanno caratterizzato molti ambienti di pianura. Strutture di cemento armato chiamate volgarmente torri d’acqua o semplicemente ‘acquedotti’, sarebbero per esattezza ‘torri piziometriche’. In altre parti d’Italia, in passato, se ne sono occupati anche grandi architetti come Pier Luigi Nervi o Riccardo Morandi. Crebbero come funghi, obelischi simboli del potere, fin dal Ventennio: grandi opere estremamente utili alla collettività che, contemporaneamente, hanno inevitabilmente modificato il paesaggio, diventando gli elementi di maggior impatto visivo. Per questo motivo siamo arrivati a un momento di svolta epocale: negli ultimi anni molti di questi serbatoi sono stati abbattuti, sostituiti da nuove strutture meno impattanti, più funzionali e sicure. La scelta, però, non è univoca: Romagna Acque punta al loro adeguamento funzionale e strutturale, mentre Hera ha proceduto invece con gli abbattimenti.

Hera SpA ha scelto di abbattere i serbatoi pensili di sua proprietà nel Forlivese. A spiegare le ragioni è l’ingegnere Maria Rosa Curci del servizio ‘Progettazione civile’ di Heratech, che gestisce tutte le demolizioni della holding.

Ingegnere, perché questa scelta del gruppo di abbattere i serbatoi pensili?

"Sono strutture non più in esercizio e non più a norma. Il loro adeguamento comporterebbe costi eccessivi, anche perché in molti casi sono alti 40 metri. I costi di manutenzione sarebbero troppo alti e non giustificabili".

Quando avete iniziato ad abbattere questi manufatti?

"A partire dal 2017 ne abbiamo abbattuti 4 sui 6 di nostra proprietà: Romiti Scuole, San Martino in Strada, Casemurate e più recentemente Roncadello. Per quelli costruiti almeno 70 anni fa abbiamo chiesto e ottenuto il via libera della competente Soprintendenza".

Quanti ne restano?

"Due. Uno a Romiti Fiume il cui abbattimento non è imminente e a Villa Selva che al momento resta".

Le aree liberate dagli abbattimenti come saranno utilizzate?

"Dipende, ogni caso è diverso dall’altro. Ad esempio a Casemurate l’area è ora utilizzata da Unica Reti. In generale le aree liberate possono essere destinate, ad esempio, a parcheggi pubblici, aree verdi o a sgambamento cani".

Lei segue direttamente gli abbattimenti. Quali tecniche usate?

"Non si usa più l’esplosivo che è molto impattante soprattutto perché libera molta polvere. Ora procediamo tagliando il manufatto a fette. Una collega dice simpaticamente ‘come un salame’. Questa tecnica la utilizziamo soprattutto quando i serbatoi sono vicini a scuole, chiese, abitazioni e utilizziamo nell’occasione grandi teli anti polvere. L’ultimo abbattimento con esplosivo lo abbiamo effettuato ai Romiti Scuole nel 2017".

Non avete mai pensato a un cambio di destinazione d’uso di queste strutture come hanno fatto ad esempio in Danimarca o nell’Acquedotto Pugliese?

"Non avevano caratteristiche tecniche e funzionali tali da permettere nuovi utilizzi".