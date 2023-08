"Abbiamo riaperto il 60% dei sentieri Cai a Modigliana"

Importante il ripristino dei sentieri agrourbani eseguito dal gruppo dei volontari Cai sezione di Faenza e Modigliana e comunicato al sindaco di Modigliana Jader Dardi dalla presidente del Cai Faenza, Emma Ponzi. "Ai nostri volontari - spiega Dardi - rivolgiamo un sincero ringraziamento per l’attenzione al nostro territorio martoriato dagli eventi di maggio e per il lavoro di manutenzione e ripristino dei sentieri". Volontari coordinati da Luca Nati (nella foto). "Al gruppo - dice il sindaco - va il mio più sincero ringraziamento per la costante attenzione al nostro territorio". La situazione attuale dei sentieri è la seguente: lungo via Fusina il nuovo ‘Sentiero della Speranza’ sarà inaugurato sabato prossimo, con il trekking per raggiungere Cà Cornio, in occasione della commemorazione del 79° anniversario dell’eccidio dei partigiani della banda Corbari. Riaprirà Cai 573 A snodo del ‘Sentiero di San Valentino’, riaperto Cai 572 o ‘Sentiero della via del Sole’ da Modigliana alla Maestà di Piaiano; riaperto Cai 570 570 A snodo sul monte del Tesoro collega il territorio di Modigliana con la val Lamone e Santa Reparata. A breve riaprirà Cai 572; restano chiusi Cai 573 B ‘Sentiero Adriano Casadei’ e Cai 574 zona Montebello, Pratello, via Castagnara. "La speranza è di riaprire tutto entro qualche mese. Ora siamo al 60% di riaperture della rete Cai nel territorio comunale, - conclude Nati - grazie alla Sezione Cai di Faenza, ai volontari Cai di Modigliana ed ai ragazzi del Mato Grosso.

Giancarlo Aulizio