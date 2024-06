"Abbiamo tentato di seguire Pogacar sul Carnaio"

Il pluricampione di ciclismo Tadej Pogacar è stato riconosciuto mentre si trovava a Santa Sofia per un sopralluogo del percorso della prima tappa del Tour (nei giorni scorsi era sul Barbotto). A fotografare il campione sloveno, fresco vincitore del Giro d’Italia, è stato Matteo Facciani, un appassionato ciclista che ha fermato l’immagine di Pogacar (nella foto, è il secondo da destra) durante la breve sosta in piazzale Karl Marx. "Lo abbiamo incrociato grazie alla fortuna e a una serie di dritte di amici – racconta –. Ospiti alle Terme di Bagno, avevano fatto un sopralluogo sui tornanti del Carnaio: abbiamo cercato di seguirli ma andavano forte come dei missili... Si sono fermati però a fare rifornimento di acqua e per un breve briefing nel piazzale davanti alle scuole così sono riuscito a fotografarli".

Dopo il Carnaio, il Tour toccherà San Piero, Mercato Saraceno, Barbotto, San Leo e San Marino prima dell’arrivo a Rimini. "Pogi, come lo chiamiamo noi amanti delle due ruote, è un grande campione. Riesce a primeggiare in salita e sul passo. È per me il grande favorito". Tra gli altri il vincitore dell’edizione 2023 Vingegaard, Evenepoel e Roglic, che già venne ad ‘assaggiare’ le salite romagnole qualche mese fa.

Facciani fa parte dell’associazione sportiva Bidente Project: "Porteremo i nostri ragazzi a vedere dal vivo il passaggio del Tour. Un’occasione storica e straordinaria".

Oscar Bandini