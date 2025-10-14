Abbiamo un Piano per il futuro: "Non un sogno, ma uno strumento"

Il Piano strategico del Comune di Forlì inizia a prendere corpo. Si è svolto a Palazzo Romagnoli il primo incontro pubblico del percorso di definizione e illustrazione degli assi tematici che compongono l’importante atto.

Erano presenti l’assessore Andrea Cintorino e Paolo Verri, coordinatore e responsabile scientifico del Piano strategico. L’iniziativa ha rappresentato l’ultimo appuntamento di una cinquantina di interviste realizzate in questi mesi alle persone coinvolte nel progetto.

Da questo percorso di ascolto sono emersi dieci assi tematici, che l’amministrazione comunale ha voluto condividere e sviluppare in tre tavole rotonde, volte a individuare le priorità di breve, medio e lungo periodo della città di Forlì. "La discussione che abbiamo intrapreso in questi mesi ha condotto alla definizione di dieci assi tematici – ha dichiarato Cintorino –: potenziare la collaborazione nell’area vasta, potenziare il sistema di welfare e residenzialità, rafforzare il ruolo di Forlì come città universitaria, valorizzare il centro storico, la città verde e sostenibile, accompagnare e potenziare lo sviluppo economico del territorio, promuovere la cultura come motore strategico dello sviluppo cittadino, sviluppare l’attrattività turistica, valorizzare le attività sportive, investire sulla vocazione agricola. Il Piano Strategico della Città di Forlì non è solo un documento, ma un vero e proprio patto di comunità".

"Non è un obbligo di legge – ha aggiunto Verri –, è la messa a terra di una volontà collettiva, che aspira a disegnare la città del domani. Non è il libro dei sogni, è tutto l’opposto. È uno strumento concreto per dire cosa si vuole fare, con quali risorse e tempistiche. Ci dice dove vogliamo andare, come ci vogliamo andare e quali sono le priorità dei prossimi cinquant’anni".

