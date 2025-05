Abbonati, come avere il rimborso

Gli abbonati che avevano acquistato in prevendita i biglietti per gara3 di stasera potranno richiedere immediatamente il rimborso di quanto pagato. Lo ha comunicato la Pallacanestro 2.015, a seguito dell’annullamento dei tagliandi disposto dalla Questura. Attenzione: per motivi fiscali, la richiesta di rimborso andrà inoltrata entro e non oltre le ore 24 di mercoledì 4 giugno. I tifosi dovranno dunque seguire la proceduta indicata sul sito di Vivaticket (al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi), cliccando su "richiedi il rimborso" e quindi selezionando dal menu la voce "transazione o ricevuta". Se l’acquisto è stato effettuato online, l’importo verrà rimborsato direttamente sulla carta di credito. Per gli acquisti effettuati presso una rivendita, invece, la procedura è la medesima ma andrà inserito l’Iban di un conto corrente su cui ricevere l’importo. Infine, per chi ha acquistato il tagliando in sede, il rimborso sarà eseguito in contanti sempre negli uffici del club (oggi 9-13, martedì e mercoledì 9-13 e 17.30-20), previa presentazione del titolo d’ingresso non più valido.

Il match tra Forlì e Rimini di stasera (ore 20) viene trasmesso da RaiSport (canale 58 del digitale terrestre). Il pub X-Ray di via Bertini 98/1B lo mostrerà ai tifosi su un maxischermo (ingresso libero). L’atmosfera non sarà la stessa dell’Unieuro Arena, ma i tifosi potranno comunque vivere insieme la semifinale.

Simone Casadei