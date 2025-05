Abilità uniche che brillano. Musica e teatro insieme per i ragazzi ‘cantattori’

Ogni talento brilla con la stessa intensità sul palcoscenico della vita. Basterebbe questa frase, quantomai significativa, a tracciare i confini all’interno dei quali giovedì 15 maggio alle 21 al teatro Diego Fabbri, andrà in scena ‘Abbracci in musica... di canto in canto’, uno spettacolo molto particolare, diverso da tanti e che merita una serata (biglietti a 12 euro; per prenotazioni ed informazioni: 0543-818173 o 351-6887816).

Si tratterà di un’esibizione originale in cui si fonderanno musica e teatro e i cui protagonisti saranno ragazzi con ‘abilità uniche’ del seminario di Meldola. La cooperativa sociale ‘Abbracci’ sarà la capofila di un progetto per cui la diversità unisce che ha avuto il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi, di Banca Intesa San Paolo, della Bcc ravennate forlivese e imolese ed il patrocinio del Comune di Forlì.

‘Abbracci’ ha lavorato in collaborazione con ‘Cosascuola Music Academy’ e con la Filarmonica di Carpena Magliano, mentre la parte musicale sarà a cura della Tam Tangram band, della nota ‘teen-band’ forlivese Ranaway (in partenza per rappresentare l’Italia ad un noto festival musicale spagnolo) e della Cosascuola Big Band perché "la musica non ha barriere e valorizza le differenze" come ha spiegato Elisabetta Siluri, direttrice della Tam Tangram Band.

L’ospite d’onore della serata sarà il cantautore Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo che, come ha detto il direttore di Cosascuola Music Academy, "nella parte finale della serata ha promesso che ci farà cantare tutti". Il testo dello spettacolo a cura di Romeo Pizzol, che lo ha liberamente tratto dal poema persiano del 1200 ‘Il verbo degli uccelli’ di Farid al-din Attar, racconta del grande viaggio compiuto dagli uccelli di tutto il mondo per raggiungere la montagna sacra dove risiede il loro Re, il Creatore, il ‘Simorgh’.

Il viaggio, esattamente come quello di ogni vita, sarà lungo, impegnativo, pieno di dubbi, discorsi, scuse, storie, drammi ed incontri. E i ragazzi con ‘abilità uniche’ hanno vestito i panni di questi mille uccelli scoprendo l’umanità dei loro personaggi. Ragazzi e ragazze con disabilità per cui l’iniziativa rappresenta l’attuazione del loro diritto a partecipare e ad essere protagonisti di attività creative e culturali sviluppando il proprio potenziale artistico sempre nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

‘Fare Insieme’ è il motto che sta alla base di questa esibizione attoriale e musicale. Un motto che ha unito giovani studenti delle scuole di musica e di teatro, docenti e professionisti e chiaramente questi ragazzi con ‘abilità uniche’ e le loro famiglie. Che sono riusciti proprio a farcela insieme. Sul palco teatrale e, soprattutto, in quello più esposto della vita.

Stefano Benzoni