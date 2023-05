Abitare in montagna a Forlì: 7 giovani e un progetto

Forlì, 11 maggio 2023 – Nel weekend si terranno tre incontri a Tredozio, Portico e Rocca San Casciano, denominati ‘Assemblea Stampa’, un’iniziativa organizzata da Distretto A-Aps e il centro culturale Habitat di Ca’ dei Monti, formato da un gruppo di 7 giovani, coordinato dal 28enne faentino Jacopo Lega. Gli incontri sono finalizzati a preparare il ‘Festival Habitare: Nuove prospettive cult(r)urali’, che si terrà nei tre paesi dell’Appennino a fine luglio, con ricercatori, universitari, autori, produttori, agricoltori, poeti, informatici ed esperti di arti moderne. "Il progetto – spiega Lega – è cofinanziato dal Ministero per la transizione ecologica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile".

Il primo incontro si terrà domani a Tredozio, alle 19 in piazza Vespignani, il secondo sabato a Portico, alle 18 sotto le Logge del mercato, il terzo domenica a Rocca San Casciano, alle 17 in piazza Tedaldi Mengozzi. Tali incontri hanno due scopi principali: "Raccogliere idee sul come vivere il futuro sull’Appennino, da inserire nel programma del Festival; creare una rete di persone, con le quali condividere un nuovo modo di vivere nei paesi di collina e montagna nel terzo millennio". I componenti di Habitat sono tutti giovani laureati, nati a Faenza e Torino, come gli amici olandesi e i fondatori dell’associazione Distretto A(arte), presieduta dall’unica persona adulta, Bianca Maria Canepa di Faenza. Da quasi due anni questi sette giovani tutti sotto i 30 anni vivono in un piccolo agglomerato di case rurali, I Monti, sulle colline di Tredozio. In questo insediamento cult(r)urale, i "sognatori di futuro in campagna non tanto con la zappa ma col computer", collegati con altri amici di Torino e di Amsterdam, hanno costruito in vari laboratori il progetto Habitat, "una specie di archivio di idee che sta alla base dell’iniziativa".

Habitat è uno stile di vita, una comunità di persone e di amici, che vivono in un habitat rurale, ma svolgendo i lavori moderni che si fanno in città. In pratica stanno sperimentando un equilibrio fra terra e computer, fra terra e cultura, dove cultura sta per arti visive, video, foto, artigianato, pittura, musica e tutti gli strumenti che offre la moderna tecnologia. Dopo aver appreso dalla città e dall’università le conoscenze e la tecnologia, ora dalla ruralità cercano i valori della semplicità e natura. Il progetto è stato selezionato per un finanziamento Pnrr promosso dall’Unione Europea, per migliorare strutture, spazi di lavoro e ottimizzare capacità, consumi e risorse.