Abiti come capolavori Atelier San Giacomo Poi un lungo viaggio dalla Duse all’Ebe

di Rosanna Ricci

La diciottesima attesissima grande mostra realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è unica nel suo genere: oltre 300 opere esposte fra dipinti e abiti d’epoca. Il San Giacomo offre subito uno splendido colpo d’occhio, come un gigantesco atelier: alle pareti splendidi quadri (fra cui i ritratti di Vittore Ghislandi e di Pompeo Batani) e al centro una galleria di abiti, fra cui uno di Christian Dior dal lunghissimo strascico, oltre a scarpe ed accessori del periodo che va dall’ancien Régime alla rivoluzione francese. L’ex chiesa culmina infatti con le pitture dedicate alla regina francese Maria Antonietta.

La mostra comprende 15 sezioni: la seconda è riferita al direttorio e all’Impero e fra i vari ritratti è presente anche quello di Ugo Foscolo eseguito da Francois-Xavier Fabrer con abiti di manifattura francese e italiana. Quando si passa al Romanticismo emerge una splendida contessa realizzata da Charles Boisfremont de Boulanger. Si passa poi alla Manifattura italiana e ai quadri dei Macchiaioli con autori come il modiglianese Silvestro Lega, Telemaco Signorini e Giovanni Fattori. Il corridoio al piano terra culmina con un vestito da sposa utilizzato nel celebre film ‘Il Gattopardo’ di Luchino Visconti, le cui immagini scorrono in sottofondo. Lungo la scalinata che porta al piano superiore fa bella mostra di sè un ritratto della grande attrice Eleonora Duse.

Il settore della modernità prosegue con opere di Beraud, Tissot, Stevens e ritratti di Corcos. Poi il rapporto tra arte e moda diventa sempre più serrato durante la Belle Epoque con splendidi dipinti di Boldini e abiti di Poiret. Si arriva alle avanguardie e reazioni del Novecento con opere di Galileo Chini e con una straordinaria ‘Primavera’ di Romane Brooks, affiancate da abiti creati da Valentino, fotografie di Gustav Klimt, oltre a materiali come spille e pettini. Il futurismo propone opere di Balla, Boccioni, Depero, Thayaht, e abiti in linea con le scelte artistiche del periodo, compresi alcuni panciotti e baschi. Poi tocca a Carlo Carrà, De Chirico e abiti creati da Coco Chanel e Fortuny.

E via via, man mano che ci si avvicina ai giorni nostri, si alternano in maniera sempre più stretta abiti e opere: da Coco Chanel a De Chirico, mentre due Armani vengono accostati alla ‘Donne e anemoni’ di Matisse. Un lungo corridoio mette in successione abiti firmati da Ferragamo (sue anche alcune scape), Schiapparelli, sorelle Fontana, Ken Scott, Balenciaga, Capucci, Gucci. Nella sala sopraelevata appaiono opere informali e citazioniste di Fausto Melotti, Lucio Fontana, Picasso, Mirò nonché Andy Warhol con le sue celeberrime Marylin, che si sposano con gli abiti di Armani, Prada, Versace e Valentino (splendido un suo lungo abito rosso).

Poi la sorpresa: la mostra valorizza anche la sale normalmente riservata solo all’Ebe di Antonio Canova. Accanto alla celebre scultura è collocato un abito da sera di Germana Marucelli.