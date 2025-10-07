"Abiti usati, pronti ad avviare progetto sperimentale con Alea"

A seguito della rimozione dei contenitori gialli per la raccolta dei vestiti dismessi in buono stato, molti cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole si sono chiesti dove poter conferire l’abbigliamento che non si utilizza più. A rispondere è il sindaco Francesco Billi sulla pagina Facebook del Comune. "La crisi generale del mercato dell’usato ha indotto anche le associazioni caritatevoli e i comitati di solidarietà a sospendere il servizio di ritiro nei contenitori gialli che eravamo abituati a utilizzare. Nel territorio ne è rimasto solo uno bianco in via del Lavoro, gestito dalla Croce Rossa". I panni non più utilizzabili vanno conferiti nel secco mentre quelli in buone condizioni si possono portare gratuitamente all’ecocentro di via Biondina. "L’Amministrazione comunale – prosegue il sindaco – intende attivare un servizio sperimentale a domicilio tramite Alea, che al costo di 1,20 euro consegnerà e ritirerà direttamente a casa sacchi trasparenti e ispezionabili da 100 litri dove riporre gli abiti". Un servizio attualmente al via a Forlimpopoli e Bertinoro. Un’iniziativa volta a disincentivare gli abbandoni di rifiuti, che il governo locale intende contrastare anche con il sistema di videosorveglianza. "Stiamo aggiornando gli strumenti normativi locali che ne disciplinano l’uso" dice Billi, che ricorda inoltre l’adesione all’iniziativa ‘Farmaco solidale’ del Comitato contro la fame nel mondo. "Consente di conferire i farmaci inutilizzati, non scaduti e conservati in confezione integra alle farmacie di Castrocaro Terme e Terra del Sole".