Abiti usati, servizio in crisi: "Solo raccolta diretta dei volontari. Stop ai cassonetti in strada"

Per molti forlivesi era un’abitudine consolidata: si preparava un pacco pieno di abiti usati e si portavano in uno dei cassoni gialli contrassegnati con il logo ‘Comitato per la lotta contro la fame nel mondo’ disseminati in vari punti della città. Ora, però, non è più possibile: l’associazione benefica ha sospeso il ritiro. Il ritiro da parte del Comitato avveniva attraverso due canali diversi. Da una parte i cassoni disposti in strada, il cui contenuto fino a poche settimane fa veniva periodicamente ritirato da un’azienda di Prato specializzata nel commercio e riciclo di abiti usati, dall’altra la raccolta diretta da parte dei volontari per la vendita al mercatino di via Lunga: quest’ultima opzione resta valida, purché i sacchi contengano abiti in buono stato. Per quanto riguarda, invece, l’altro canale, i ritiri sono cancellati fino a data da destinarsi.

Le ragioni sono complesse: "Non è un problema solo nostro – spiega il presidente Davide Rosetti –, ma è una crisi che riguarda il settore in tutta Italia e che ci ha messo di fronte a una scelta obbligata. La ditta alla quale ci rivolgevamo da molto tempo, infatti, ha cessato il lavoro e ha i dipendenti in cassa integrazione. Venendo a mancare i ritiri non abbiamo avuto altra scelta che sospendere il servizio". Un servizio utile tanto all’ambiente quanto alle casse del Comitato: "Grazie al ricavato dalle vendite – spiega Rosetti – ricevevamo da Prato un bel gruzzolo per aiutare le persone bisognose". All’origine della crisi ci sono diversi fattori, in buona parte legata alla qualità del tessile che è drasticamente peggiorata negli ultimi anni: "Il fast fashion, ovvero la moda a basso costo, ha immesso sul mercato molti capi di scarsissima qualità che si rovinano facilmente e che non sono riutilizzabili – dà conto Rosetti –. Oltre a questa, ci sono altre ragioni più politiche che riguardano la gestione dello smaltimento dei rifiuti tessili".

In tutta Italia la filiera del riciclo e del riuso degli abiti usati sta vivendo una fase di grande difficoltà. Dal 2022 è obbligatoria la raccolta differenziata dei tessili e a breve entrerà in vigore un sistema che obbligherà i marchi a contribuire ai costi di smaltimento e riciclo dei capi dismessi. Nel frattempo, cooperative e aziende devono sostenere spese elevate per raccolta, selezione e trasporto, a fronte di ricavi sempre più bassi: solo una parte dei vestiti è effettivamente riutilizzabile o riciclabile, mentre il resto finisce in smaltimento con ulteriori costi. Il risultato è un settore vicino al collasso, con magazzini pieni e servizi difficili da mantenere. "So che è in corso un dialogo con le istituzioni – auspica il presidente del Comitato – e la speranza è che si possa arrivare a un sistema con regole chiare e sostenibili. Il nostro desiderio è poter riprendere la raccolta appena possibile". Nel frattempo Alea sta sperimentando in due Comuni, Forlimpopoli e Bertinoro, la raccolta a domicilio e su richiesta dei rifiuti tessili, a fronte di un costo di 1,20 euro a sacco. Le regole sono stringenti e i materiali vanno conferiti in sacchi semi-trasparenti, in modo che gli operatori possano verificarne il contenuto. Il servizio a Forlimpopoli è attivo da fine giugno, mentre a Bertinoro ha preso il via da inizio settembre, quindi è presto per un’analisi dei dati, ma il primo bilancio è buono: "La risposta dei cittadini è molto positiva - spiega il direttore di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini –. Se la sperimentazione continuerà a dare risultati soddisfacenti, con il tempo il servizio sarà ampliato ad altri Comuni".

Sofia Nardi