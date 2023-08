Abusi e maltrattamenti L’incubo di una donna: teneva il diario dei soprusi

Non l’aveva mai denunciato. "Ogni giorno speravo che cambiasse" ha ammesso lei alla polizia. Lui invece non è mai cambiato. E a fine luglio arriva l’ennesimo incubo. La donna viene aggredita, picchiata, insultata. Diagnosi: diverse fratture. Stavolta non ne può. E fa denuncia. Che culmina ora con l’arresto dell’uomo, ex compagno convivente, ora ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

Teneva un diario, la donna. In cui annotava non i suoi sentimenti o le sue paure; annotava tutte le volte in cui lui la picchiava. La insultava. E la minacciava, anche di morte. Un resoconto quasi quotidiano dell’orrore e del terrore, che dopo l’ultimo assalto di violenza dell’uomo, a luglio, lei stessa ha consegnato alla polizia.

In realtà le indagini degli agenti erano cominciate prima. Molti mesi fa. Quando cioè la donna si presenta al pronto soccorso di Vecchiazzano con una serie di ferite. I sanitari allertano – come da prassi – la questura. Che immediatamente interviene.

Scatta così il codice rosso, normativa che deve il suo nome alla misura che prevede l’introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti casi di violenza contro donne, minori o comunque soggetti ritenuti fragili. Gli investigatori riescono così a delineare il contesto di questo ennesimo dramma famigliare. Da testimonianze, pedinamenti e altri riscontri, i detective ricostruiscono una trama fatta di "pestaggi, soprusi, abusi, offese, minacce"; una spirale violenta da "esiti potenzialmente letali" sostengono gli inquirenti.

Il fatto è che la situazione non migliora. Non si attenua. Anzi, peggiora. A luglio tutto degenera. I motivi concreti di questa furia non esistono nella realtà, se non "nell’ossessione dell’uomo per quella donna". Lei finisce di nuovo in ospedale. E questa volta firma la querela. Dopo pochi giorni i poliziotti eseguono l’ordinanza di arresto firmata dal giudice. L’uomo, "anche per i suoi precedenti, è pericoloso e potrebbe reiterare i reati". Così adesso è chiuso in casa, agli arresti domiciliari.