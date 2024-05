’Acampada’ al Campus. Studenti in tenda per Gaza: "Il Comune esponga la bandiera"

Campus e città si mobilitano uniti in sostegno della Palestina. Promossa e organizzata da ’Forlì Città Aperta’ e Unione degli Universitari, da martedì è attiva la cosiddetta acampada (da tempo diffusa in tutti gli atenei del mondo a favore di Gaza): decine studenti si sono piazzati in diverse tende nel prato del campus universitario, dopo un partecipato corteo partito dalla piazza della prefettura.

Proteste e manifestazioni, già attive a Forlì da mesi, si sono intensificate negli ultimi giorni a causa dei recenti bombardamenti dell’esercito israeliano sulle tendopoli di Rafah, ultima città palestinese prima del confine geografico con l’Egitto. Gli attacchi dei militari hanno provocato altre centinaia di morti tra i rifugiati palestinesi in fuga dalla Striscia di Gaza, tra cui tantissimi bambini.

Due giorni fa le mobilitazioni pro-Palestina hanno infiammato Bologna: la richiesta comune – come già segnalato in una mozione depositata in senato accademico il 21 maggio dagli studenti – è la sospensione degli accordi tra l’Alma Mater e le università israeliane. Gli studenti dell’acampada forlivese hanno richiesto un incontro immediato con il presidente della struttura, Emanuele Menegatti, invitando le istituzioni comunali a schierarsi "in modo netto contro il genocidio in corso in Palestina, esprimendo appoggio alla questione, col posizionamento una di bandiera nel palazzo del Comune che reciti ’stop al genocidio’".

Durante l’acampada sono stati organizzati momenti di confronto, assemblee e attività divulgative, tra gli interventi si segnala Milad Basir, sindacalista di origine palestinese e candidato al consiglio comunale con Alleanza Verdi-Sinistra: "Ho ringraziato gli studenti e tutti i partecipanti perché, dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, adesso – spiega Basir – tocca alle nostre istituzioni, locali e nazionali, agire di conseguenza per mettere fine ai crimini di guerra commessi in Palestina. Faccio appello alla società civile e a tutto il mondo politico a non lasciare soli questi ragazzi che si battono per una giusta causa e vanno sostenuti in ogni modo".

