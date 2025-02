’Accademia del folklore’. Cosascuola rilancia il liscio

Prosegue l’opera di promozione e rilancio del liscio da parte di Cosascuola Music Academy di Forlì che, ancora una volta, agisce di concerto con la Casa della Musica di Faenza e con il patrocinio del Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti).

È grazie a questo speciale sodalizio che nasce l’‘Accademia musicale del folklore emiliano – romagnolo’, un vero e proprio percorso di studi che si svilupperà su più fronti.

Il primo corso è quello per aspiranti cantanti e capi orchestra e vedrà una docente d’eccezione: la rockstar del liscio Roberta Cappelletti, che unisce in sé l’anima della cantante e quella della manager. Questa prima proposta didattica è rivolta ai cantanti e a chi vuole imparare ad aprire e gestire un’orchestra di folklore e toccherà vari punti, partendo dal racconto dell’esperienza di una capo orchestra donna divenuta l’icona vivente del folk locale.

Si parlerà, poi, della scelta del repertorio, e verranno offerti consigli per un’interpretazione corretta ed emozionale con prove di canto sul palco, per passare all’aspetto della teatralità nel canto. Roberta Cappelletti offrirà anche consigli per la cura del look e del trucco di scena, e suggerirà come realizzare e condurre uno spettacolo musicale di successo.

Al termine del percorso formativo verranno rilasciati gli attestati di partecipazione e tutti i partecipanti si esibiranno sul palco dell’Orchestra Cappelletti in una serata speciale aperta a tutti.

"La volontà – spiegano gli organizzatori – è quella di avvicinare anche le nuove generazioni al liscio, nell’ottica di preservare la nostra cultura e le nostre tradizioni, ma anche di promuovere la candidatura Unesco del folk romagnolo. Per farlo si sta agendo su più fronti. Tra gli eventi dedicati al liscio, oltre alla nuovissima ‘Accademia’, c’è anche una serata dedicata allo storico clarinettista forlivese Tonino Zoli (Tugnaz), che si terrà alle Cupole di Castel Bolognese il prossimo 26 febbraio e che vedrà la partecipazione di molti giovani musicisti".

Il corso per cantanti e capi orchestra è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti. Prenderà il via negli spazi di Cosascuola, in viale Spazzoli, il prossimo 18 febbraio e proseguirà a cadenza settimanale fino al 20 maggio, con incontri in orario 20-22,30.

Per prenotazioni inviare una mail a info@cosascuola.it indicando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati.

Informazioni: www.cosascuola.it ; 0543.818173 ; 347.4669855.

Sofia Nardi