Accademia del Musical, ‘A Christmas Carol’ al Palazzo pretorio

Con dicembre anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole iniziano gli eventi natalizi. Si parte domani alle 15.30 nel Palazzo pretorio della cittadella con lo spettacolo ‘Un racconto di Natale’, tratto da ‘A Christmas Carol’ di Charles Dickens, messo in scena dai ragazzi dell’Accademia del Musical di Castrocaro. Nella sala teatrale al piano superiore dell’edificio cinquecentesco gli allievi del corso professionale della scuola diretta da Fabiola Ricci daranno vita a una rivisitazione dell’opera che continua a far sognare a quasi 200 anni dalla pubblicazione. Interpreti, a conclusione del laboratorio teatrale intensivo, Alessia Dallari ed Eleonora Mastropasqua del 2° anno, Margherita Calidori e Anna Farronato del 3°. Riduzione, adattamento, drammaturgia, direzione musicale e regia a cura di Fabiola Ricci. Gli spettatori riceveranno in dono un segnalibro tematico e potranno scegliere un libro di seconda mano dall’albero allestito a cura della biblioteca comunale Battanini. La manifestazione, che ha anche carattere didattico e vedrà partecipi gli alunni della media Dante Alighieri, è promossa con la biblioteca e la Pro loco di Terra del Sole, e patrocinata dal Comune. L’entrata è libera.

Francesca Miccoli