Accademia del Musical di Castrocaro, ripartono le audizioni

L’Accademia del Musical di Castrocaro ha comunicato le date delle audizioni per l’ammissione al I anno del corso professionale triennale di Teatro – Musical theatre (anno accademico 2025 - 2026). E’ necessario prenotare l’audizione che è gratuita e rivolta a persone di età compresa tra i 19 e i 29 anni in possesso del diploma di maturità. Nel mese di giugno sono fissate le date di domenica 22 e lunedì 23 giugno; sei invece gli appuntamenti nel mese di luglio, in programma negli ultimi tre fine settimana. Per prenotare, inviare una mail con data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, biografia artistica e non (solo a scopo conoscitivo, non è necessario avere esperienza), foto e alcune righe di motivazione a castrocaromusical@gmail.com. Al candidato saranno comunicati giorno e ora di convocazione. Le audizioni, che si svolgeranno in clima rilassato e tranquillo per consentire all’aspirante allievo di esprimersi al meglio, sono individuali e hanno una durata di tre ore. Possibilità di audizione su appuntamento, non sono invece ammesse audizioni online. Info: www.castrocaromusical.com.