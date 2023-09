Accademia del Musical di Castrocaro, audizioni gratuite

Sono in programma oggi e domani all’Accademia del Musical di Castrocaro le audizioni gratuite per l’ammissione al corso triennale di teatro - musical theatre. I candidati, in possesso di diploma di scuola superiore e di età compresa tra 19 e i 29 anni, dovranno presentare a memoria una ballade e un uptempo cantati e un monologo recitato di massimo 3 minuti. La prova attitudinale di danza verrà effettuata durante la stessa audizione. Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail con data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono cellulare, biografia (solo a scopo conoscitivo), foto e breve motivazione a [email protected].

L’Accademia, diretta da Fabiola Ricci, è l’unica Accademia professionale triennale di stampo internazionale che, grazie alla frequenza mensile in presenza da ottobre a maggio giugno, permette agli allievi di frequentare contemporaneamente una facoltà universitaria eo lavorare mentre studiano teatro a 360 gradi per formarsi come attori (teatro, cinema, televisione, doppiaggio, ecc.), performer, cantanti. "Superate le audizioni, gli allievi vengono posti al centro dell’attenzione didattica, che mira alla loro crescita artistica, culturale e umana a partire dalle caratteristiche proprie di ognuno, sviluppandole senza snaturarle", spiega Ricci.

f.m.