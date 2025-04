Accademia del Musical, gli allievi in scena con ’Cats’

Domani alle 15 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole andrà in scena ’Cats’, uno dei musical più importanti e celebri. A conclusione di un laboratorio teatrale intensivo, i ragazzi dell’Accademia del Musical di Castrocaro si esibiranno nel Salone delle feste interpretando alcuni brani dello spettacolo che debuttò nel 1981 e fu rappresentato per 21 anni a Londra e 18 a Broadway. Protagonisti saranno Alessia Dallari ed Eleonora Mastropasqua del II anno di corso, Margherita Calidori e Anna Farronato del III, che reciteranno sulle musiche scritte da Andrew Lloyd Webber, originate dalle poesie di T. S. Eliot nella raccolta intitolata ‘Old Possum’s Book of Practical Cats’, tradotta in italiano con il titolo ‘Il Libro dei Gatti Tuttofare’. La direzione musicale e la regia sono curate da Fabiola Ricci (foto), fondatrice, direttrice artistica e didattica dell’Accademia. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la Pro loco della cittadella medicea. L’ingresso è libero, la cittadinanza è invitata.

Nell’Accademia, che nel 2024 ha festeggiato i dieci anni di vita, gli allievi ricevono un’alta formazione in varie discipline, dal teatro-musical theatre al canto, alla danza, alla recitazione. Info: www.castrocaromusical.com.