Accademia del Musical: il saggio

Saggio di fine anno per gli allievi dell’Accademia del Musical di Castrocaro, alle 15.30 protagonisti di ‘The final show 2023’ nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Si esibiranno Anna Farronato e Margherita Calidori del primo anno di corso, Chiara Ambrosini e Cristina Cecilia del secondo, e Gabriele Pezzi del terzo. Gli artisti si cimenteranno nel canto, nella recitazione e nel ballo: lo spettacolo, con la direzione artistica e la regia di Fabiola Ricci, precederà la consegna dei diplomi. Sarà possibile ascoltare brani tratti da ‘The phantom of the opera’, ‘Les miserables’, ‘Chicago’, ‘Godspell’, e ancora musiche di Gershwin e tanto altro. L’appuntamento è promosso in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’entrata è libera. Sul sito www.castrocaromusical.com si può consultare il calendario delle date date delle audizioni per l’ammissione al prossimo anno scolastico.