Accademia del Musical, show a Palazzo Pretorio

Saggio-spettacolo di fine corso oggi per l’Accademia del Musical di Castrocaro. Alle 15 la sala ‘ex teatro’ del Palazzo Pretorio di Terra del Sole ospita The final show 2025. In scena Eleonora Mastropasqua e Alessia Dallari del II anno di corso, Margherita Calidori e Anna Farronato del III, Gabriele Pezzi della specializzazione post-triennio. Direzione musicale, drammaturgia e regia sono curate da Fabiola Ricci. L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro loco medicea. L’attività dell’Accademia gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’ingresso è libero.