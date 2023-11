Accelerazione per il carcere: "Opere aggiudicate, lo stallo è finito"

"Dopo aver trovato e stanziato tutte le risorse necessarie per la realizzazione del nuovo carcere di Forlì, parliamo di oltre 27 milioni di euro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accelerato l’iter per l’affidamento dell’opera": lo annuncia la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. Dopo un lunghissimo stallo, Forlì può sperare di vedere il nuovo penitenziario, che sorgerà al Quattro: mossa dalle molteplici e strategiche implicazioni visto che, a cascata, libererebbe la Rocca di Ravaldino.

"Alla luce di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato – spiega la deputata –, è stato infatti emesso il provvedimento di aggiudicazione e approvazione del nuovo quadro economico dei lavori relativi al carcere di Forlì. Questi, dunque, finalmente potranno ripartire". Per la parlamentare, si tratta di "un’opera strategica per il territorio, gli operatori del carcere e gli stessi detenuti", perché "darà maggiori garanzie di sicurezza per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che vi prestano servizio" e anche per chi sconta lì la sua pena.

In sostanza, il ministero ha approvato il nuovo quadro economico dei lavori e aggiudicato le opere, "in tempi davvero celerissimi", "dopo lungaggini durate decenni". Prima sono stati trovati "fondi importanti in tempi record" e poi "a livello burocratico ha sbloccato la situazione". Per Buonguerrieri, "questo testimonia il concreto impegno del Governo Meloni. Ringraziamo il viceministro Galeazzo Bignami, che ha seguito la partita da vicino".

L’avvio dei lavori per il carcere sarà il calcio d’inizio di un’altra partita, quella per il futuro (ancora da individuare) della Rocca, struttura ricca di storia alle porte del centro, vicinissima anche al Campus universitario: "Alla città vogliamo restituire il prima possibile uno spazio importante come quello", conclude la deputata di FdI.