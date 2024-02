‘Accendiamo la notte’ al Verdi

Torna al teatro Verdi di Forlimpopoli la rassegna teatrale pensata per le famiglie. Si parte oggi alle 16 con ‘Accendiamo la notte’, uno spettacolo portato in scena dalla Compagnia Teatro Quinte Strappate. Elia e Teresa sono due fratelli con caratteri molto diversi, solo una cosa li accomuna: alla fine di ogni giornata, poco prima di andare a letto, hanno una gran paura del buio. Ogni sera accendono lampade e lampadine per illuminare la notte e non rimanere mai al buio. Ed ecco che arrivano Buia e Lucio, due simpatici personaggi che insegneranno ai nostri amici a riscoprire la bellezza del buio, spegnendo le luci e accendendo la notte.

Si tornerà poi sul palco il 16 marzo con ‘La stanza dei ricordi’, spettacolo di Katastrofa Clown, comico allo stesso tempo poetico dove il pubblico viene catapultato in una stanza piena di vecchie valigie, cappelli e tanto altro. Si chiuderà il 13 aprile con ‘Deja-vu’ del Duo Jenga, show che trasporta negli ‘anni ruggenti’, l’era del jazz, del dadaismo e del surrealismo, attualizzandoli con ironia e leggerezza. Due clownesse intrecciano le loro vite creando immagini oniriche che affiorano nella mente come déjàvu dal sapore retrò. Gli spettacoli hanno un ingresso unico a 6 euro con omaggio per bambini fino a 3 anni.

Matteo Bondi