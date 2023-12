’Accendiamo la notte’, domani lo spettacolo per bambini

Per far vivere ai bambini la magia del teatro con l’atmosfera nataliza, domani alle 16.30 alla sala San Luigi di Forlì (in via Nanni 14) si terrà uno spettacolo teatrale per famiglie dal titolo ’Accendiamo la notte’. Protagonisti dello spettacolo, messo in scena dalla compagnia ’Quinte Strappate’ di Cesena, saranno Elia e Teresa, due fratelli dal carattere diverso e con la ’stessa paura del buio’. Lo spettacolo è consigliato a bambini e bambine dai 3 ai 7 anni. Biglietti su liveticket o in biglietteria il giorno dello spettacolo.