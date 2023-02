"Accoglienza ‘Luxury’, ma in città serve di più"

Secondo gli uffici comunali preposti a ricevere la dichiarazione di inizio attività, a Forlì i b&b, sono attualmente 21 e di questi quattro si trovano in centro. Il ‘Luxury quattro stagioni’ è un b&b di recente inaugurazione in viale Vittorio Veneto. Ed è un fiume in piena Filippo Boschi, il proprietario. Ha un passato professionale da manager, ed è in un’ottica manageriale che aspira a gestire la sua struttura. Per lui, fare rete col territorio per fornire tutti i servizi di cui hanno bisogno è fondamentale.

Ma le difficoltà non mancano. "Le luminarie di Natale sono state una bellissima iniziativa – dice riandando con la memoria ai mesi scorsi –. Purtroppo, però, in centro ci sono pochi ristoranti e, la domenica, i negozi sono chiusi o fanno orario di ufficio". Per non parlare dei trasporti: "Ho dovuto noleggiare un’auto con conducente, perché il servizio taxi è assolutamente inefficiente". La struttura ha aperto nel dicembre del 2021, anche se i lavori per la ristrutturazione sono iniziati nel 2018. Ci sono quattro stanze, ognuna dedicata a una stagione, con un arredo che è un sapiente mix tra antico e moderno, con docce e vasche fornite di cromatoterapia, accanto a lavabi incastonati in antiche macchine per cucire.

Trovare sinergie, fare rete con il territorio, creare contatti anche con l’estero: ecco cosa servirebbe. "I dati forniti dall’ufficio del turismo evidenziano una scarsa domanda da parte dell’utenza straniera: penso che bisognerebbe fare partnership con gli uffici del turismo esteri". Le prenotazioni si concentrano nel periodo che va da primavera a settembre, grazie anche alle iniziative del San Domenico e sono quasi sempre pernottamenti di breve periodo. "L’Amministrazione comunale dovrebbe assumere la regia della costituzione di una rete, si dovrebbero frequentare le fiere per il turismo. Solo in questo modo riusciremo a vendere meglio quello offre la città e i suoi dintorni".

Paola Mauti