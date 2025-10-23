Accoltellamento al Ruffilli, il monito del provveditore: "Chi usa le armi è uno sfigato"

Forlì, 32 ottobre 2025 – Doveva essere un piccolo corteo di studenti dell’istituto professionale Ruffilli diretta in Prefettura per consegnare una dichiarazione d’intenti contro la violenza. Un gesto simbolico, nato come risposta all’accoltellamento avvenuto due settimane fa proprio davanti alla scuola di via Romanello.

L’incontro previsto per questa mattina, però, è stato rimandato, perché il prefetto non sarebbe stato in sede e teneva, invece, a incontrare i ragazzi di persona. Così la discussione si è spostata nell’aula magna, dove una rappresentanza di ragazzi ha dialogato con il provveditore scolastico Giuseppe Foti.

Gli studenti hanno presentato un documento in otto punti, in cui si impegnano a promuovere disciplina, inclusione, ascolto reciproco, rifiuto della violenza e maggiore responsabilità durante le attività scolastiche.

Foti ha ascoltato e poi ha scelto la via della concretezza: “Che senso ha girare con dei coltelli addosso? Noi non viviamo nella giungla, non siamo tenuti a farci giustizia da soli. Viviamo in una collettività in cui il monopolio della forza è dello Stato e solo chi ha il compito di proteggerci è tenuto a girare armato: noi non abbiamo bisogno di armarci per essere al sicuro". Ricordando anche che negli ultimi mesi in provincia “abbiamo rischiato il morto per ben due volte”, Foti ha invitato i giovani a riflettere sulle conseguenze dei gesti impulsivi: “Ogni volta che infilate un coltello in tasca vi esponete al rischio di commettere non un errore sano, dal quale imparare, ma un errore fatale che vi porterete addosso per tutta la vita".

Il provveditore ha poi ricordato che la responsabilità è sempre individuale e che anche le sanzioni hanno un valore educativo. Ha condannato l’omertà e l’atteggiamento di chi tace di fronte alla violenza: “Se siete chiamati a testimoniare dovete dire tutto ciò che sapete, altrimenti significa che volete essere parte di una comunità che giustifica la violenza".

Dal confronto con gli studenti è emerso anche il tema dell’immagine e della pressione del gruppo. Uno studente di quarta, ha osservato: “Spesso si fa a gara a chi è più duro, e chi è ‘moscio’ non è ben accetto. C’è chi esce con un coltello per una questione d’immagine.” La risposta di Foti è stata netta: “Chi si fa incantare da una persona che gira con un coltello non è un duro, ma uno sfigato. Non si usano armi, mai, senza eccezioni".