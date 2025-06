Accoltellato per debiti di droga. Arrestati tre spacciatori: in casa oltre trenta grammi di cocaina

Scattano le manette – o meglio, i braccialetti elettronici – ai polsi dei due uomini accusati di aver accoltellato un ragazzo a Forlì venti giorni fa. La vicenda inizia nella serata del 5 giugno, quando la vittima si reca in una via periferica per acquistare sostanze stupefacenti per uso personale: il ragazzo ha già un debito di droga con alcuni spacciatori che operano nello stesso vicolo e che si trovano lì anche quella sera. Ne nasce un diverbio e di qui una vera e propria rissa, che finisce quasi in tragedia quando gli aggressori tirano fuori un coltello di medie dimensioni e iniziano a colpire il giovane. Pur riuscendo ad evitare coltellate letali, la vittima viene comunque ricoverata in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Partono così le indagini dei carabinieri della stazione di San Martino in Strada e del comando provinciale, che individuano i due uomini, di 32 e 36 anni, per i quali il giudice per le indagini preliminari dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico: diversi i capi d’imputazione, tra cui concorso in tentato omicidio, porto d’armi e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, durante i controlli in una delle abitazioni legate all’attività di spaccio degli uomini i carabinieri identificano una donna, non legata all’accoltellamento ma trovata in possesso di 20 grammi di cocaina sul luogo, a cui se ne aggiungono altri 10 rinvenuti nella sua casa, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi. Per lei l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sofia Vegezzi