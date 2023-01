Accoltellò la moglie Sì al patteggiamento

Non era affatto scontato l’esito. Ma a conti fatti s’è comunque concretizzato l’epilogo più presagibile: il giudice dell’udienza preliminare di Forlì Giorgio Di Giorgio ha così accolto il patteggiamento tra la procura di Forlì (pm Fabio Magnolo) e la difesa del 40enne albanese che il 20 agosto 2022 accoltellò, davanti ai loro figli minorenni, moglie e cognato in un parcheggio pubblico di San Martino in Strada, al culmine dell’ennesima lite della coppia, da tempo divisa di fatto e in via di separazione legale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Wilmer Naldi, ha in questo modo incassato una condanna (con patteggiamento, per l’appunto) di 4 anni, 10 mesi e sei giorni, per i reati di duplice tentato omicidio, violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia. Per il momento l’uomo sconterà agli arresti domiciliari nell’appartamento di un parente in provincia di Lucca; così aveva stabilito il giudice, per la tutela soprattutto della consorte.

Vittima che invece, tramite il proprio legale, Filippo Poggi, aveva fin da subito fatto sapere di "avere paura di quell’uomo. Ora che non è più in carcere non mi sento tranquilla, anche per i miei figli", aveva sostenuto la donna dopo la scarcerazione del marito, un paio di mesi fa. Uno stato di disagio che era stato raccolto anche dalla questura di Forlì, che a difesa di lei aveva previsto un servizio di protezione.

Lo stesso avvocato Poggi s’è sempre dissociato dal rito del patteggiamento, ritenendolo inopportuno, sia "sul piano formale sia su quello sostanziale: valutiamo la pena non congrua rispetto ai reati contestati – aveva osservato l’avvocato Poggi –. Critichiamo anche i criteri giuridici con cui s’è raggiunto l’accordo, visto che per il reato di violenza sessuale il patteggiamento non è ammesso, se non nei casi lievi, che certamente – rimarcava Poggi – non ricorrono in questo caso, visto che lo stupro in danno della moglie è punito con una pena da 8 a 5 anni di reclusione". Per tutti questi motivi l’avvocato Poggi spera oggi che il procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna impugni il patteggiamento – così come previsto dal codice di procedura penale – e ricorra in Cassazione. Lo stesso procuratore generale potrebbe comunque ricorrere anche per chiedere l’annullamento dei domiciliari al 40enne e il ritorno dell’uomo in carcere.

L’episodio si consumò nel pomeriggio di sabato 20 agosto, quando la donna doveva far vedere i figli al 40enne; dato lo stato di paura e tensione, aveva portato con sé il fratello. Ma la lite si consumò comunque: per i due le ferite furono con prognosi di diverse settimane.

Maurizio Burnacci