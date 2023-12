Accordo da 40mila euro con il Cai per la manutenzione dei sentieri

E’ stato firmato l’accordo tra il Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e le sezioni territoriali del Cai. L’accordo, firmato dal presidente del Parco Luca Santini, da Massimo Bizzarri, presidente del Cai Emilia-Romagna e Giancarlo Tellini del Cai Toscana prevede la segnatura del tracciato (la tradizionale striscia bianco-rossa), la ripulitura dei sentieri, l’asportazione dei rifiuti, piccole regimazioni idriche, manutenzione e revisione della cartellonistica verticale in legno, cura della manutenzione e dell’ospitalità nei rifugi gestiti, monitoraggio sullo stato dei ricoveri più in generale e segnalazione di particolari situazioni di degrado. Il Parco stanzierà oltre 40 mila euro.

Per coordinare queste attività vine costituito un gruppo di lavoro sulla sentieristica composto da un rappresentante Cai per ogni sezione impegnata nella manutenzione; uno ciascuno del gruppo regionale Cai Toscana e dell’Emilia Romagna; due del Parco; uno del Reparto carabinieri Parco, uno del Reparto carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio e una per ogni Unione dei Comuni montani che ha competenza amministrativa nel Parco nazionale. Il totale dei sentieri relativi alla convenzione ammonta a 803,12 chilometri e per la loro manutenzione servono strumenti sofisticati, in dotazione al Cai che si appoggiano alla tecnologia Gps e permettono di registrare ogni modificazione del percorso originario. Si tratta di materiale essenziale per il soccorso, la redazione e l’aggiornamento di carte e guide escursionistiche. "Il lavoro dei volontari Cai è essenziale – commenta Santini – per godere di un’area protetta diversificata e dalle caratteristiche uniche nel panorama europeo".

Oscar Bandini