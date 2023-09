Accusa un malore e scivola per sette metri: paura per un anziano

Durante una tranquilla gita alla famosa cascata dantesca dell’Acquacheta, ancora piena di turisti di fine estate, un milanese di 69 anni in escursione insieme alla moglie, ha accusato un malore lungo il sentiero, in località Ca’ del Rospo, a circa metà strada. Dopo aver provato a fare pochi passi in più, per cause incerte, è scivolato giù per una scarpata, cadendo per circa 7 metri. La moglie si è prontamente recata ad un punto di chiamata d’emergenza (in zona non ci sono buoni segnali di linea telefonica e sono stati installati i punti di emergenza dove è possibile mettersi in contatto con i soccorsi), a circa 100 metri da dove era accaduto l’infortunio del marito.

La catena dei soccorsi si è subito attivata: la centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco, che è giunto sul posto con una squadra di terra. Nel contempo è stato attivato EliPavullo che, dato il complesso e difficile punto in cui si trovava l’uomo, non poteva compiere le manovre con il verricello. Il personale tecnico e sanitario dell’elisoccorso è così sbarcato in prossimità del punto di emergenza.

I tecnici del Soccorso Alpino, coordinati dal capostazione Valerio Gualtieri, hanno posizionato l’uomo sulla barella e l’hanno recuperato per trasportarlo al punto in cui l’elisoccorso ha potuto recuperare il paziente col verricello. Il personale medico e tecnico ha deciso quindi di trasportare l’uomo al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure del caso. Racconta il capostazione del Soccorso Alpino, Gualtieri: "L’uomo aveva subito un forte trauma cranico, ma è sempre rimasto cosciente".

Quinto Cappelli