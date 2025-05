Acli, incontro con Padre Costa

Oggi alle 18, presso la Sala don Bosco in via Ridolfi 29 (parrocchia dei Cappuccinini), si terrà l’incontro pubblico ’Solidarietà, bellezza, speranza – l’impegno per una ‘Chiesa in uscita’ nell’anno del Giubileo’.

Interviene Padre Giacomo Costa (nella foto), gesuita, componente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia, segretario speciale del Sinodo 2021-2024. Sarà presente il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza.

L’iniziativa è promossa dalle Acli Forlì-Cesena in collaborazione con Mlac (Movimento Lavoratori di Azione Cattolica) della diocesi di Forlì-Bertinoro, Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) sezione di Forlì-Cesena e la Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Forlì-Bertinoro.

"L’esperienza chiave del Giubileo, passare la Porta Santa, è un’esperienza simbolica, che può coinvolgerci profondamente sia a livello personale che a livello associativo e comunitario. Ritrovarci insieme con il nostro vescovo e con l’accompagnamento di Padre Giacomo Costa – fanno sapere gli organizzatori – può rappresentare una tappa importante del nostro cammino sinodale, come ’Chiesa in uscita’, in continuità con le Settimane Sociali dei cattolici italiani."