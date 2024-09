Acqua alta un metro. Salvati Rosanna e Giuliano: "Mai avuta tanta paura"

"Tanta paura non l’avevo provata neppure durante il terremoto di un anno fa, perché la scossa dello sisma, anche se intensa, dura un attimo. Mentre l’altra sera, quando vedevo l’acqua salire fuori della nostra casa a un solo piano e già era arrivata ai primi gradini, mi vedevo con mio marito morire là dentro, senza possibilità di scampo". A raccontare i momenti convulsi di mercoledì sera è la signora Rosanna Mandolesi che vive a Rocca San Casciano col marito Giuliano Skuly, in una villetta ad un solo piano, quasi in riva al Montone, dove il fiume incontra il fosso del Ridaccio, in fondo all’ex Foro Boario.

Ora i coniugi sono ospiti presso l’albergo Pasqui, dopo la brutta avventura. "Attorno alla nostra casa – racconta il marito Giuliano –, in poco tempo sono confluiti torrenti improvvisi, che dal piazzale del parco, dalle strade e colline circostanti, hanno formato una specie di lago che cresceva a vista d’occhio". Interviene la signora Rosanna: "Faccio fatica a camminare ed era ormai buio. Ho cominciato a piangere e a gridare". Aggiunge Giuliano: "Allora abbiamo telefonato ai pompieri che volevano sapere se l’acqua era già entrata in casa. Quindi ho chiamato anche il 112 e il sindaco".

Dopo pochi minuti sono arrivati i soccorsi e i pompieri, che avevano anche un gommone da usare in caso di emergenza. La signora è stata prelevata a braccia da due pompieri e caricata insieme all’uomo sopra una camionetta che li attendeva a debita distanza. In seguito il lago formatosi attorno alla casa, alto più di un metro, ha cessato di alzarsi, perché la grande quantità d’acqua raccoltasi ha fatto pressione su un muro di contenimento attorno all’ex Foro Boario (oggi parco Gramsci), ne ha travolto oltre 10 metri in lunghezza, defluendo tutta nel sottostante fiume.

"La mia paura – racconta ancora Giuliano Skuly, carpentiere in pensione – era alimentata dal fatto che vedevo torrenti d’acqua che arrivavano da tutte le parti, strade comprese, l’acqua del fiume che saliva e noi che non potevamo uscire o salire sul tetto". Per alcuni giorni la coppia di pensionati, che ha una figlia a Firenze con due nipoti, dovrà vivere nell’albergo del paese, "in attesa di conoscere quando potremo tornare nella nostra abitazione".

Nel frattempo viale Dante, che sovrasta la casa, l’altra sera trasformato in fiume, è chiuso al traffico: gli operai della Provincia lo liberano da fango e detriti e i tecnici comunali effettueranno un sopralluogo con la forze dell’ordine per stabilire quando Rosanna e Giuliano potranno rientrare nella loro casa.