"Acqua, luce e gas: sconti a chi ha lavorato sugli immobili inagibili"

Un emendamento al Dl Asset, presentato da Forza Italia, permetterà di avere ulteriori sconti sulle tariffe di luce e gas per le case e le imprese compromesse dall’alluvione del maggio scorso. "Le famiglie e le imprese che hanno subìto gravi danni nei locali e nelle abitazioni e che hanno dovuto quindi sopportare un aggravio di spesa relativa a luce, acqua e gas per il ripristino dell’agibilità dei locali, potranno usufruire, oltre a quelli già previsti, di ulteriori sconti in bolletta per tutto il periodo che va da maggio a ottobre 2023", spiega la deputata forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari (nella foto), insieme senatore azzurro Dario Damiani.

L’esigenza di intervenire sulle tariffe era richiesta a tutti i livelli. "Si tratta di una misura importante dedicata in esclusiva a chi ha dovuto lavorare sodo e ha rialzato la testa, con un aggravio di spesa rilevante, per il ripristino degli immobili". L’accesso a questi ulteriori sconti avverrà attraverso Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che provvederà con proprie norme dedicate a introdurre le agevolazioni, così come fatto in passato per altri eventi calamitosi. "Le misure di agevolazione saranno diversificate, in ragione dei gravi danni subìti, previa richiesta dei cittadini".