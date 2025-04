Acquacheta, il successo del pellegrinaggio

Oltre 300 persone delle parrocchie di Villa Rovere, Terra del Sole, Ladino, Castrocaro Terme, Pieve Salutare, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe, che formano il vicariato dell’Acquacheta, il settimo della diocesi di Forlì-Bertinoro, hanno partecipato sabato scorso al ‘Pellegrinaggio giubilare vicariale’ in Cattedrale a Forlì. Causa il maltempo nella vallata e il tempo incerto, non si è svolto il pellegrinaggio a piedi dal parcheggio dell’Argine (nei pressi di Villa Serena) fino alla Cattedrale, ma i pellegrini della valle del Montone sono stati direttamente accolti alle porte del Duomo, dove alle 15.30 il vescovo Livio Corazza ha presieduto la messa, animata dai canti preparati dal parroco di Castrocaro, don Urbano Tedaldi, e diretti da don Marino Tozzi, arciprete di Terra del Sole.

Essendo il pellegrinaggio giubilare anche l’occasione per acquistare l’indulgenza plenaria, don Urbano e don Rudy Viscarra, cappellano di Rocca, si sono messi a disposizione per confessare le persone, mentre don Marino e don Giovanni Amati, parroco dell’unità pastorale di Dovadola e Rocca (comprendente anche Portico, Bocconi e San Benedetto), hanno concelebrato col vescovo. Durante la messa sono state raccolte le "offerte frutto della penitenza personale", consegnate al termine al vescovo per le necessità dei poveri. All’omelia il vescovo ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando il fatto che "di solito è il vescovo che va nelle parrocchie e nei paesi a trovare i fedeli, mentre questa volta siete venuti voi a casa mia, la Cattedrale di Forlì".

Il presule ha richiamato anche il fatto che l’Acquacheta sia la valle dantesca per eccellenza, dato che, a proposito del Giubileo, Dante partecipò al primo Anno Santo indetto da Bonifacio VIII nel 1300, "l’anno in cui l’Alighieri immagina l’inizio del suo viaggio della Commedia nell’al di là".

Al termine della celebrazione in Cattedrale è stata scattata una foto di gruppo "come uno dei più completi incontri di tutta la vallata dell’Acquacheta nel Duomo di Forlì". Don Giovanni Amati ha ricordato anche che sabato 5 aprile andrà a Roma un pullman di pellegrini dalla stessa vallata, "per partecipare il Giubileo in San Pietro e alla presentazione della Beata Benedetta Bianchi Porro in occasione del Giubileo dei malati da parte della sorella Manuela e del postulatore della causa di canonizzazione e biografo della Beata dovadolese, don Andrea Vena".

