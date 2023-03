Acque agitate Dubbi sugli interventi anti-allagamenti: Villafranca non ci sta

Quali sono i lavori necessari per evitare futuri allagamenti? A Villafranca nelle ultime settimane il tema è tornato d’attualità e le proposte sul tappeto suscitano alcuni timori e dubbi fra i cittadini. I due ultimi episodi sono recenti: febbraio 2015 e maggio 2019. Per quest’ultima inondazione si è chiusa un’inchiesta della procura e si è in attesa dell’udienza preliminare.

"A fine febbraio un gruppo di tecnici del Consorzio di Bonifica ha illustrato alcune ipotesi di interventi – dice Patrizia Carpi, coordinatrice del quartiere Villafranca e San Martino in Villafranca –. In quell’occasione c’era un centinaio di abitanti. Mercoledì sera eravamo una quarantina a discutere le opzioni in campo e sono emerse diverse critiche. Ora raccoglieremo altre osservazioni fra i cittadini, quindi le presenteremo al Comune e al Consorzio di Bonifica".

Il tentativo è di individuare un intervento che incontri il favore della maggioranza dei residenti. Ma non è facile, anche perché le opinioni sulle cause dei precedenti allagamenti non sono uniformi. A Villafranca molti pensano, per esempio, che siano state le mancate o assenti manutenzioni alle condotte di scolo, ad aver procurato i maggiori problemi.

"In paese ora c’è la convinzione che facendo lavori meno impattanti e dispendiosi di quelli presentati dai tecnici si riuscirebbe comunque a contenere il problema – sostiene Valerio Giulianini, componente del comitato di Quartiere –. Le opere prospettate, inoltre, non incontrano il favore della gente sia per gli espropri previsti, sia per le possibili ricadute su frutteti e proprietà fondiarie".

Villafranca si deve guardare da due corsi d’acqua: il fiume Montone e il Cer, il Canale emiliano-romagnolo. "Sono in sostanza quattro le ipotesi prospettate – prosegue Giulianini –. Si va da una grande vasca di laminazione, di cui non è stata indicata la collocazione, a un’opera molto costosa che gli stessi tecnici ritengono scarsamente realizzabile. Si pensa inoltre al risezionamento degli scoli esistenti, eliminando delle strozzature, ma gli agricoltori sono preoccupati per la necessità di dover spostare alcune piante. Infine si è parlato di realizzare un argine nell’area vicino all’aviosuperficie, ma anche questa soluzione solleva diverse perplessità".

Una proposta da parte dei cittadini "consiste in un intervento meno costoso e impattante – prosegue Giulianini – ma i tecnici hanno detto che non garantivano la durata di tale soluzione". Al momento attuale, le ipotesi sono dunque al vaglio degli abitanti, in attesa di valutare se esiste una convergenza su una di esse. L’investimento dovrebbe essere fatto dalla Regione, ma i finanziamenti non sono stati ancora stanziati.

Fabio Gavelli