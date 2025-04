Acque meteoriche, in azione Hera per le caditoie

Hera gestisce dall’inizio dell’anno oltre 1.500 caditoie nel territorio di Meldola al posto del Comune e coordina le attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle fogne bianche. I lavori relativi alle acque meteoriche in ambito stradale (caditoie, bocche di lupo e griglie) sono partiti nei giorni scorsi e si protrarranno per alcune settimane, poi avranno cadenza regolare per ottimizzare il sistema. Gli interventi riguardano le fogne bianche di proprietà comunale all’interno del perimetro urbanizzato. Il territorio di Meldola conta 11,8 chilometri di rete fognaria bianca, 1.563 caditoie e 34 scarichi.

Inoltre Hera è subentrata ai Comuni della provincia in gestione e coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche rientranti nel contratto di gestione del Servizio Idrico Integrato. Il passaggio di consegne dai Comuni è avvenuto con delibera di Atersir (Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti. Hera provvede alla pulizia di pozzetti, reti e caditoie stradali e alle attività di pronto intervento sulle reti – precisa la nota della multiutility –, mentre restano in capo al Comune gli interventi di potenziamento della rete e la relativa realizzazione di nuove condotte. Questo importante gioco di squadra consentirà di rispondere in modo coordinato ai nuovi impatti degli eventi climatici estremi". Pronto intervento all’800 713 900 (acqua, fognature e depurazione), attivo 24 ore su 24.