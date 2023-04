Acquedotto, domani lavori in centro: possibili disservizi

Hera informa che domani sono previsti lavori sulla rete dell’acquedotto in centro a Modigliana, programmati dalle 8 alle 13 per manutenzione serbatoio, che comporteranno irregolarità nella fornitura dell’acqua nelle vie Amendola, Garibaldi, Marconi, San Donato e limitrofe. Potranno verificarsi irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore) che resterà comunque potabile. Le utenze interessate saranno avvertite col servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.itassistenzacasaavviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti o maltempo i lavori saranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo.