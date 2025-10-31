Acquedotto, intervento concluso: ora il serbatoio è più efficiente

Con un investimento di 130mila euro, il Gruppo Hera ha concluso un intervento di potenziamento e rinnovamento tecnologico del serbatoio dell’acquedotto di Portico. L’impianto è stato visitato nei giorni scorsi dal sindaco Maurizio Monti e dal responsabile dell’ufficio tecnico Francesco Pretolani, guidati dal responsabile Hera degli impianti idrici di Forlì-Cesena Mirco Boschetti, dal coordinatore impianti Mattia Ortolani e dagli assistenti ai lavori Roberto Burioli e Stefano Leoni. L’operazione di tale rinnovamento prevede per la provincia di Forlì-Cesena oltre 134 milioni di investimenti. Grazie all’introduzione di tecnologie d’avanguardia e sistemi di controllo digitalizzati, il serbatoio è oggi un modello di innovazione: garantisce una qualità dell’acqua superiore e offre una risposta efficace anche nelle situazioni di emergenza, assicurando la continuità del servizio ai cittadini.

"Il potenziamento – hanno spiegato i tecnici – consente di erogare fino a 150.000 litri al giorno, assicurando una riserva strategica anche per il rifornimento del serbatoio di Bocconi. In caso di siccità delle sorgenti di Brenzica (ai piedi dell’Acquacheta), questa innovazione permette di tutelare il fabbisogno idrico del comune". L’intervento ha incluso l’installazione e il potenziamento di nuove tecnologie, con una nuova quadristica elettrica e di automazione collegata al Polo Telecontrollo Reti e Impianti e Call Center Tecnico di Forli. "La vera rivoluzione di questo impianto - spiegano ancora i tecnici - risiede nella gestione automatizzata e da remoto, che consente di alimentare il serbatoio di Portico sia dal pozzo omonimo sia dalle sorgenti Brenzica. Così, in caso di siccità locale, il pozzo di Portico può garantire l’approvvigionamento di entrambi i serbatoi (Portico e Bocconi), riducendo lo stress idrico sull’acquedotto di San Benedetto". Commenta il sindaco Monti: "L’intervento di Hera valorizza una risorsa fondamentale come l’acqua e rende più efficiente un servizio essenziale, garantendo un futuro più sicuro ai cittadini".

Quinto Cappelli