Acquerelli in vetrina a Palazzo Morattini

Una mostra di pittura dedicata esclusivamente all’acquerello è stata allestita nel Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, a cura dell’associazione Amici della Pieve ed è particolarmente significativa per documentare le caratteristiche di questa tecnica e per creare un confronto fra i modi espressivi di quattro artisti: Cinzia Baccarini, Pierluigi Baldelli, Roberto Casadio, Egidio Tardozzi.

Baccarini, laureata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, presenta opere in cui il colore, proposto in rapide pennellate, crea un dialogo con alcune figure di animali in cui emerge, oltre alla cura della tecnica, anche una propensione dell’artista per l’illustrazione. La sala dedicata agli acquerelli di Baldelli racconta un percorso fra le vie di Forlimpopoli e di Forlì, realizzate con grande attenzione nei particolari delle strade e delle case, ma anche in quelli delle persone. Baldelli unisce la volontà descrittiva alla cura di numerosi particolari in cui è presente la partecipazione e l’aspetto emotivo del pittore.

La sala centrale è dedicata a Casadio, l’artista deceduto tre anni fa e molto noto per la qualità delle sue opere. Casadio aveva frequentato il Liceo Artistico di Ravenna ed era stato per lungo tempo docente di discipline artistiche, ma il grande amore per la pittura non lo aveva mai abbandonato, tanto da ottenere numerosi premi e riconoscimenti. In mostra sono presenti ritratti e figure di donne realizzati con grande attenzione e precisione unite alla forte carica emotiva che ogni pennellata trasmetteva. Immagini che riproducono edifici e castelli sono i temi degli acquerelli di Tardozzi. Sono opere silenziose, lievi, ma in esse si legge l’amore e l’attenzione del pittore verso la scelta dei temi rappresentati e verso lo studio del segno. La mostra resterà aperta fino al 2 dicembre e potrà essere visitata nei seguenti giorni: 25, 26 novembre e 2 dicembre ore 15-18.

Rosanna Ricci