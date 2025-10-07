Acrobazie, impegno politico e teatro danza ai Sozofili

Il sipario del teatro Sozofili di Modigliana si appresta ad alzarsi sulla stagione 2025-26, realizzata in collaborazione con Ater Fondazione: il palco ospiterà sei spettacoli tra prosa, danza e circo contemporaneo che vedranno protagonisti Ottavia Piccolo, Saverio La Ruina, Nando e Maila, Oscar De Summa, tutti dalle ore 21, i primi quattro di sabato e gli ultimi due di venerdì.

Il 15 novembre è prevista l’inaugurazione con ‘Sconcerto d’amore’, concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore, uno show in cui Nando e Maila (Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani) interpretano una coppia di artisti.

Ottavia Piccolo sarà in scena il 6 dicembre in ‘Matteotti: anatomia di un fascismo’: monologo sul fenomeno eversivo che Matteotti seppe comprendere dall’inizio a differenza di molti che non videro o non vollero vedere. Poi tocca a ‘Pluto di Aristofane’ il 17 gennaio, con la regia della compagnia I Sacchi di Sabbia: quattro attori, mille personaggi, una satira antica che parla del presente e dell’illusione di un mondo migliore.

Il 31 gennaio spazio al teatro danza con Marco Augusto Chenevier e il suo ‘Quintetto’ dove l’autore e coreografo mette in discussione il ruolo dell’arte e dello spettacolo dal vivo nella nostra società. Oscar De Summa ricorda Mariarosaria - studiosa, appassionata di filosofia e pianoforte - e inizia a scriverne, nasce così ‘Rette parallele sono l’amore e la morte’ in scena il 13 febbraio.

L’ultimo spettacolo in cartellone è venerdì 20 marzo: si tratta di ‘Via del Popolo’, di e con Saverio La Ruina: viaggio nella memoria e percorso di formazione, tra padri, politica, amore e appartenenza. Per informazioni: segreteria Teatro dei Sozofili, piazzale Berlinguer 22, 348.1544901; teatrosozofili@ater.emr.it; www.ater.emr.it.

Un evento si svolgerà in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e il progetto Teatro no Limits per l’accessibilità degli spettatori con disabilità visiva. In questo ambito sarà audiodescritto lo spettacolo ‘Via del Popolo’. Per informazioni: 0543.30244; 328.2435950 info@centrodiegofabbri.it.

Da ieri è possibile rinnovare gli abbonamenti mentre a partire da lunedì 13 ottobre si potranno sottoscrivere quelli nuovi e i carnet. La vendita dei biglietti inizierà dal 20 ottobre.

Giancarlo Aulizio