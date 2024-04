Acrobazie mozzafiato con i Black Blues Brothers

Arrivano a Santa Sofia i Black Blues Brothers, giovani acrobati provenienti da Nairobi (Kenya), dove erano coinvolti in Sarakasi, un trust di circo sociale fondato dall’alto funzionario Onu Rudy van Dijck e da sua moglie Marion Op het Veld che opera nelle situazioni difficili e nelle periferie dell’Africa Orientale. Dopo la tournée al Moulin Rouge di Parigi, animeranno la seconda edizione de ‘La bottega della meraviglia’, percorso di formazione nell’ambito circense e del teatro di strada promosso dal Comune di Santa Sofia e finanziato tramite il Bando Borghi del Pnnr – Next Generation EU. "Grazie al progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – precisa l’assessora alla cultura Isabel Guidi – anche a Santa Sofia gli artisti terranno un workshop insieme ad un gruppo di adolescenti che potranno mettersi alla prova, capire quanto studio e preparazione ci sono dietro ad una esibizione acrobatica. Oltre a questo, i giovani partecipanti avranno occasione di vivere un’esperienza multietnica, un modo per conoscere sé stessi e i propri limiti, provando a superarli, per aprirsi agli altri collaborando con loro".

A corollario della settimana trascorsa a Santa Sofia, la compagnia si esibirà in uno spettacolo adrenalinico sabato alle 21 al teatro Mentore dove andrà in scena ‘Let’s twist again!’, il secondo e atteso show dei Black Blues Brothers, reduci da un tour mondiale che li ha visti esibirsi per più di 500.000 spettatori, tra i quali Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese.

In una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, per ingannare l’attesa, ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e si scatenano in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie e anche i passaggi a livello. Uno spettacolo acrobatico, comico e musicale, con una colonna sonora di grande impatto (da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin) che accompagna un repertorio fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro. Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 20 euro (ridotto 18), info e prenotazioni 349.9503847, anche Whatsapp.

Oscar Bandini